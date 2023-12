Deutsche Telekom-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Anleger-Stimmung für die Deutsche Telekom war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie unsere Redaktion anhand von Kommentaren in sozialen Medien festgestellt hat. Auch die diskutierten Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Darüber hinaus hat unsere Redaktion 8 positive Signale und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Deutsche Telekom zeigt einen Wert von 87,11, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich auf 51,75 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor hat die Deutsche Telekom eine Rendite von 16,15 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" hatte eine durchschnittliche Rendite von 0,68 Prozent, was die Deutsche Telekom mit 15,47 Prozent deutlich übertrifft. Dadurch erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutschen Telekom beträgt 18 und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 29. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist die Aktie daher unterbewertet und wird von unserer Redaktion entsprechend positiv eingeschätzt.

Deutsche Telekom kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Deutsche Telekom jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Deutsche Telekom-Analyse.

Deutsche Telekom: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...