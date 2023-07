Deutsche Telekom: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel 26,52 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Nach Ansicht von Experten ist die Aktie der Deutschen Telekom aktuell unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt um +33,40% über dem aktuellen Preis.

• Deutsche Telekom: Tagesplus von +0,57% am 14.07.2023

• Aktuelles Kurspotenzial von +33,40%

• Guru-Rating bei 4,11 unverändert

Gestern verzeichnete die Deutsche Telekom an der Börse ein Plus von +0,57%. Aufsummiert ergibt sich für die vergangene Handelswoche eine positive Entwicklung in Höhe von +2,05%. Dies deutet auf eine optimistische Stimmung seitens des Marktes hin.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Deutsche Telekom-Aktie beläuft sich auf 26,52 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, würde dies Anlegern ein Potenzial in Höhe von +33,40% eröffnen. Einige Analysten teilen jedoch nicht diese Einschätzung angesichts des positiven Trends der letzten...