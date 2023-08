Deutsche Telekom: Analysten sehen großes Kurspotenzial - Kursziel bei 26,21 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie von Deutsche Telekom hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +1,32% verzeichnet und am gestrigen Tag eine positive Entwicklung von +0,51% hingelegt. Wie weit wird die Reise noch gehen?

• Am 29.08.2023 stieg die Aktie um +0,51%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 26,21 EUR

• Der Anteil positiver Analysteneinschätzungen beträgt aktuell +85,19%

Laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten hat die Aktie von Deutsche Telekom ein mittelfristiges Kursziel von 26,21 EUR zu erreichen. Wenn sich diese Prognose bewahrheitet, eröffnet dies den Investoren eine beachtliche Renditechance über +33,98%. Jedoch sind nicht alle Experten dieser Meinung.

Aktuell empfehlen acht Analysten den Kauf der Aktie und weitere fünfzehn sprechen mit “Kauf” eine optimistische Empfehlung aus. Drei Experten positionieren...