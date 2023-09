Deutsche Telekom: Analysten sehen Potenzial von +28,35%

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Am gestrigen Handelstag erreichte die Aktie der Deutschen Telekom eine Kursentwicklung von +1,08%, was sich in den vergangenen fünf Tagen auf einen Gesamtanstieg von +1,64% addiert. Der Markt zeigt sich somit aktuell optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Deutsche Telekom liegt bei 25,50 EUR. Sollten die Bankanalysten damit recht behalten, würde dies ein Kurspotenzial von +28,35% eröffnen. Während acht Analysten ein starkes Kaufsignal aussenden und weitere 15 das Rating “Kauf” vergeben haben, positionierten sich drei Experten neutral mit einem “Halten”-Rating und nur einer gibt ein Verkaufssignal.

Das Guru-Rating beläuft sich nun auf 4,11 nach zuvor „Guru-Rating ALT“.

Hier geht es zur Originalmeldung: Deutsche Telekom: Was für ein Kursziel – 25,50 EUR