Deutsche Telekom: Analysten sehen Potenzial für Anstieg auf 25,50 Euro

Am gestrigen Tag konnte die Aktie der Deutschen Telekom am Finanzmarkt ein geringes Plus von +0,09% verzeichnen. Trotzdem zeigt sich der Markt in den vergangenen fünf Handelstagen relativ pessimistisch mit einem Gesamtverlust von -1,62%.

Doch laut Meinung vieler Bankanalysten ist das wahre Kursziel der Aktie bei 25,50 EUR und somit um +28,35% vom aktuellen Kurs entfernt.

Während 8 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere 15 sie positiv bewerten (Rating “Kauf”), sind drei Experten neutral eingestellt (“halten”). Nur einer bleibt skeptisch und sieht die Deutsche Telekom als Verkauf an.

Das Guru-Rating liegt nun bei 4,11. Insgesamt sind also immer noch +85,19% aller befragten Analysten zumindest optimistisch.