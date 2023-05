Deutsche Telekom: Analysten sehen Kursziel bei 26,27 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie von Deutsche Telekom hat in der vergangenen Handelswoche einen negativen Trend gezeigt und verlor am gestrigen Tag weitere -2,76% an Wert. Insgesamt beträgt das Minus innerhalb von fünf Handelstagen -3,27%. Trotzdem sind einige Bankanalysten optimistisch.

• Am 25.05.2023 verlor die Aktie -2,76%.

• Das durchschnittliche Kursziel für Deutsche Telekom liegt bei 26,27 EUR.

• Laut Guru-Rating bleibt die Bewertung mit 4,21 gleich.

Insgesamt sagen zehn Analysten ein starkes Kaufsignal voraus und weitere fünf bewerten die Aktie als kaufenswert. Zwei Experten halten sich neutral und nur einer empfiehlt den Verkauf des Papiers. Damit liegt der Anteil der optimistischen Analysten bei +89,29%.

Das mittelfristige Kursziel sehen viele Experten bei 26,27 EUR – aktuell bietet sich damit eine Chance auf ein Plus von +24,27%....