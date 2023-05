Deutsche Telekom: Analysten sehen +20,89% Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie von Deutsche Telekom verzeichnete gestern eine negative Kursentwicklung von -0,57%, was die pessimistische Stimmung am Markt widerspiegelt. Doch laut Bankanalysten ist das wahre Kursziel der Aktie bei 26,27 EUR und bietet somit ein Potenzial von +20,89%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

• Am 22.05.2023 lag die Kursentwicklung bei -0,57%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 26,27 EUR

• Von insgesamt 28 Analysten empfehlen 25 den Kauf oder halten die Aktie für kaufenswert (89,29%)

10 Experten bewerten die Deutsche Telekom als stark kaufenswert und weitere 15 geben ihr eine Kaufempfehlung mit optimistischer aber nicht euphorischer Haltung. Zwei Analysten sind neutral positioniert und nur einer sieht einen Verkaufsbedarf. Das Guru-Rating bleibt...