Deutsche Telekom: Analysten erwarten ein Kursziel von 26,52 EUR - +33,01% Potenzial

Die Aktie der Deutschen Telekom hat am 05.07.2023 eine negative Kursentwicklung von -0,11% verzeichnet und die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen einen neutralen Trend (+0,04%). Die Analyse zeigt jedoch, dass das wahre mittelfristige Kursziel bei 26,52 EUR liegt – das entspricht einem Potenzial von +33,01%.

Obwohl nicht alle Bankanalysten dieser Meinung sind – aufgrund des neutralen Trends in letzter Zeit – glaubt die Mehrheit (8) derzeit an einen starken Kauf der Aktie. Weitere 15 Experten sehen sie als optimistisch an und bewerten sie als “Kauf”, während drei andere ihre Position “halten” und nur eine Person sagt:...