Deutsche Telekom: Aktueller Kurs deutlich unterbewertet - Analysten sehen Potenzial

Die Deutsche Telekom Aktie wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel beträgt 25,50 EUR, was einem Aufwärtspotential von +24,82% zum aktuellen Kurs entspricht.

Am gestrigen Tag konnte die Deutsche Telekom am Finanzmarkt eine positive Entwicklung mit einem Anstieg um +1,44% verbuchen. In den vergangenen fünf Handelstagen legte die Aktie somit insgesamt um +2,83% zu und scheint damit das Marktvertrauen zurückzugewinnen.

Aktuell bezeichnen 8 Analysten die Aktie sogar als starken Kauf und weitere 15 Experten empfehlen einen Kauf. Nur noch ein einziger Analyst spricht sich für einen Verkauf aus. Der Anteil der Optimisten liegt damit bei beachtlichen +85,19%.

Das renommierte Guru-Rating ist ebenfalls positiv: Mit einer Bewertung von nunmehr 4,11 bestätigt es den Trend zur...