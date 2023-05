Deutsche Telekom: Aktienkurspotenzial von über 20%

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche Telekom-Aktie ist derzeit laut Analysten nicht richtig bewertet, da das wahre Kursziel bei 26,27 EUR liegt.

• Deutsche Telekom: Am 18.05.2023 mit -0,21%

• Das Kursziel von Deutsche Telekom liegt bei 26,27 EUR

• Guru-Rating von Deutsche Telekom bleibt das selbe mit 4,21

An den Finanzmärkten hat die Aktie am gestrigen Tag eine negative Entwicklung von -0,21% aufgewiesen und in dieser Woche insgesamt um +0,60% zugelegt. Der Markt scheint derzeit neutral zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie der Deutschen Telekom beträgt durchschnittlich 26,27 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +20,56%, falls es erreicht wird. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen neutralen Trends im Markt.

Laut Analyse sind jedoch immer noch rund +89% aller Analysten optimistisch...