Deutsche Telekom Aktien: Prognose von +26,84% Gewinn im nächsten Jahr

Die Deutsche Telekom Aktie befindet sich derzeit in einem stark positiven Kurstrend, und der gleitende Durchschnitt von 50 gibt keinen Widerstand. Analysten prognostizieren, dass die Aktie in den nächsten 12 Monaten bei 25,20 EUR stehen wird, was einem potenziellen Gewinn von +26,84% entspricht. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen möchten, könnten also basierend auf diesen Schätzungen mit einem attraktiven Gewinn rechnen.

Es bleibt abzuwarten, wie die Quartalszahlen des Unternehmens ausfallen werden. Die Expertenschätzungen deuten jedoch darauf hin, dass sowohl der Umsatz als auch der Gewinn im Vergleich zum Vorquartal zurückgehen werden. Es wird erwartet, dass der Umsatz um -5,10% auf 27,50 Mrd. EUR und der Gewinn um -4