Deutsche Telekom Aktie vor wichtiger Hürde: Quartalszahlen und Prognosen im Fokus

Der Kurs hat in den letzten Wochen bereits deutlich zugelegt und befindet sich nun nahe an einem Widerstandsniveau. Es bleibt abzuwarten, ob die Aktie diese Hürde überwinden kann und weiter steigt, oder ob es zu einer Korrektur kommt.

Fazit

Die Quartalszahlen der Deutschen Telekom werden in 113 Tagen erwartet und Aktionäre sowie Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Die Prognosen deuten auf leichte Rückgänge beim Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorquartal hin. Für das Gesamtjahr rechnen die Analysten ebenfalls mit rückläufigen Zahlen. Dennoch zeigen sich Anleger optimistisch, da der Aktienkurs in den letzten Wochen bereits gestiegen ist. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Deutsche Telekom Aktie in den kommenden Monaten entwickeln wird.

