Deutsche Telekom: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 26,21 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche-Telekom-Aktie ist nach Ansicht von Analysten derzeit nicht korrekt bewertet. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 26,21 EUR und bietet für Investoren ein Potenzial von +35,75% gegenüber dem aktuellen Preis.

• Deutsche Telekom: Steigerung um +1,11% am 23.08.2023

• Durchschnittliches Kursziel von Bankanalysten beträgt 26,21 EUR

• Guru-Rating erhöht sich auf 4,11

Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie der Deutschen Telekom um +1,11%. In den letzten fünf Handelstagen hat sie eine Gesamtsteigerung von +1,55% verzeichnet und zeigt damit momentan einen positiven Trend am Markt.

Das mittelfristige Ziel der Bankanalysten liegt aktuell bei einem Kurswert von 26,21 EUR. Sollten ihre Prognosen zutreffen, könnten Investoren in Zukunft eine Rendite von +35,75% erzielen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese...