Deutsche Telekom Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum lässt sich der RSI berechnen. Für die Deutsche Telekom-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 47, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Eine ähnliche Beurteilung ergibt sich auch für den RSI der letzten 25 Handelstage, der ebenfalls auf "Neutral" steht.

Darüber hinaus ist es wichtig, die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zu berücksichtigen, um eine Aktie zu bewerten. Bei der Deutschen Telekom zeigt sich eine starke Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Zudem konnte eine positive Rate der Stimmungsänderung identifiziert werden, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Deutsche Telekom bei 20,7 EUR, was zu einer "Neutral"-Einstufung für die Aktie führt. Auch der Vergleich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt ein "Neutral"-Signal.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen zeigen zudem einen Überhang von Kaufsignalen in der Kommunikation, was zu einer weiteren "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Deutsche Telekom-Aktie aufgrund der Analyse des RSI, der Kommunikation im Internet und des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung.

