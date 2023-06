Deutsche Telekom-Aktie: Das neue Kursziel ist da

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie der Deutschen Telekom hat auf Wochensicht rund 8% an Wert verloren - Hintergrund waren Gerüchte über den Einstieg des US-Giganten Amazon in den amerikanischen Mobilfunkmarkt und damit möglicherweise neuer Konkurrenz für die Tochter T-Mobile US. Für positive Impulse könnte jetzt eine neue Analystenstudie sorgen. Denn:Deutsche Bank Research hat die Aktie der Deutschen...