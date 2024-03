Deutsche Telekom Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Der Aktienkurs der Deutschen Telekom zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor eine Rendite von 13,51 Prozent, was mehr als 21 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche von 1,66 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, liegt die Deutsche Telekom mit 11,85 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 20,84 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag liegt bei 21,915 EUR (+5,16 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 22,45 EUR liegt jedoch nahe dem letzten Schlusskurs (-2,38 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Deutsche Telekom für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 18,98 und liegt damit 52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 39. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb die Deutsche Telekom auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über die Deutsche Telekom besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an 13 Tagen grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. Auch aktuell in den letzten ein, zwei Tagen sind es vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Somit erhält die Deutsche Telekom auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Deutsche Telekom-Analyse vom 09.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Deutsche Telekom jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Deutsche Telekom-Analyse.

Deutsche Telekom: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...