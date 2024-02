Deutsche Telekom Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Der Aktienkurs der Deutschen Telekom hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,51 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Telekommunikationssektor eine Überperformance von 20,6 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 0,42 Prozent, wobei die Deutsche Telekom aktuell 13,09 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Deutsche Telekom eine Dividendenrendite von 3,46 % aus, was 2,13 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,59 %. Damit wird der Ertrag als niedriger eingestuft und die Aktie erhält die Bewertung "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso ergibt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für die langfristige Stimmungslage der Aktie vergeben wird.

Abschließend wurde auch der Relative-Stärke-Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass die Deutsche Telekom weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Deutsche Telekom somit ein "Neutral"-Rating in verschiedenen Aspekten der Analyse.

