Deutsche Telekom Aktie: Das ist die Höhe!

Die Deutsche Telekom wurde in den letzten beiden Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat bei der Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben, zu diesem Schluss gekommen. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit der Aktie angesprochen. Insgesamt ist die Anlegerstimmung auf dieser Ebene daher als "Gut" einzustufen. Die Redaktion hat außerdem 7 positive und 0 negative Signale herausgefiltert und kommt daher zu einer "Gut" Empfehlung für die Deutsche Telekom.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutsche Telekom derzeit 19,06 und liegt damit 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Telekommunikationsdienste) von 35. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Im Hinblick auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Deutsche Telekom derzeit bei 20,76 EUR. Der Aktienkurs selbst ging bei 22,73 EUR aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +9,49 Prozent aufgebaut, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 22,35 EUR, was einer Differenz von +1,7 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".

Die Sentiment-Analyse und der Buzz-Faktor zeigen, dass die Stimmungslage in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen eine Aufhellung verzeichnet hat. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Deutsche Telekom auf dieser Stufe eine "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Deutsche Telekom basierend auf der Anlegerstimmung, der Fundamentalanalyse, der technischen Analyse sowie dem Sentiment und Buzz-Faktor.

