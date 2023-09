Deutsche Telekom Aktie erwartet +21,90% Gewinn im nächsten Jahr, trotz Umsatzrückgang

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche Telekom Aktie hat in den letzten 30 Tagen einen Anstieg von +7,49% verzeichnet. Analysten gehen davon aus, dass der Aktienkurs in den nächsten 12 Monaten bei 25,30 EUR stehen wird, was einem Gewinn von +21,90% entspricht. Aktionäre, die jetzt einsteigen möchten, können laut Expertenmeinungen mit einem Gewinn von +21,90% auf 12 Monate rechnen.

Die Quartalszahlen werden in 48 Tagen erwartet. Analystenhäuser prognostizieren einen leichten Rückgang des Umsatzes um -5,10% auf 27,50 Mrd. EUR im Vergleich zum Vorquartal. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um -4,20% auf 1,51 Mrd. EUR reduzieren.

Für das gesamte Jahr wird ein Umsatzrückgang von -2,80% und eine Gewinnminderung von -7,70% erwartet. Der Gewinn pro Aktie soll sich auf Jahressicht auf 1,82 EUR belaufen.

Charttechnisch betrachtet befindet sich die...