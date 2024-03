Deutsche Telekom Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

In den letzten Wochen konnte bei der Deutschen Telekom eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung mit "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Deutsche Telekom daher eine "Gut"-Einschätzung. Auch die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in die "Gut"-Richtung zeigen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anlegerstimmung mit "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 20,85 EUR für den Schlusskurs der Deutsche Telekom-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 21,7 EUR, was eine Abweichung von +4,08 Prozent darstellt. Hierdurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt wird ein ähnliches Bild deutlich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie der Deutschen Telekom als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 18,98 insgesamt 51 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht eine Einstufung mit "Gut".

Insgesamt erhält die Deutsche Telekom also gemischte Bewertungen in den verschiedenen Analysebereichen, wobei die fundamentale Analyse positiv ausfällt. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Einschätzungen in Zukunft auf die Aktie auswirken werden.

