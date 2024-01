Deutsche Telekom Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie der Deutschen Telekom wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Laut ihrer Meinung liegt das wahre Kursziel der Aktie um +19,00% über dem aktuellen Kurs.

Kursentwicklung der Deutschen Telekom

Am 03.01.2024 verzeichnete die Deutsche Telekom eine Kursentwicklung von +1,46% an den Finanzmärkten. Das Kursziel der Deutschen Telekom wird derzeit auf 26,52 EUR geschätzt. Das Guru-Rating der Aktie liegt nun bei 4,11, was unverändert geblieben ist.