Deutsche Telekom Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche Telekom hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 20,83 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 22,24 EUR liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +6,77 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 22,43 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -0,85 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine besonders positive Anleger-Stimmung bei der Deutschen Telekom. Die Analyse der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergibt ebenfalls eine positive Einschätzung, wobei in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen. Die Analyse zeigt, dass es 0 Schlecht- und 7 Gut-Signale gab, was insgesamt zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien hat einen Einfluss auf die Stimmungen und Einschätzungen für Aktien. Bei der Deutschen Telekom wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung hat eine negative Änderung erfahren. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild die Gesamtergebnis "Schlecht" vergeben.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei der Deutsche Telekom beträgt aktuell 3, was zu einer negativen Differenz von -2,19 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Deutsche Telekom von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Sollten Deutsche Telekom Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Deutsche Telekom jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Deutsche Telekom-Analyse.

Deutsche Telekom: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...