Deutsche Telekom Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Deutsche Telekom hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine Dividendenrendite von 3,46 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche hat einen Wert von 5,55, was zu einer Differenz von -2,09 Prozent zur Deutsche Telekom-Aktie führt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten Wochen wurde bei der Deutschen Telekom eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Während die Diskussion über das Unternehmen zunahm, war die Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen auffällig, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie der Deutschen Telekom eine "Gut"-Bewertung für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich dagegen ein "Neutral"-Rating.

Fundamental betrachtet ist die Deutsche Telekom aus unserer Sicht unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,39 im Vergleich zum Branchen-KGV von 36,34, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

