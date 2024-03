Deutsche Telekom Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Deutsche Telekom schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Der Unterschied beträgt 2,28 Prozentpunkte, was einer Dividendenrendite von 3,46 % im Vergleich zu 5,74 % entspricht. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 50-Tage-Durchschnitt für die Deutsche Telekom-Aktie liegt bei 22,34 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs (-2,17 % Abweichung) ist. Daraus ergibt sich für die kurzfristige Basis eine "Neutral"-Bewertung. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 20,96 EUR, was ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs (21,855 EUR) liegt (+4,27 % Abweichung). Somit erhält die Deutsche Telekom-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche hat die Deutsche Telekom in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +1,47 % erzielt. Im Sektorvergleich lag die Rendite sogar 9,28 % über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine starke Aktivität aufweisen. Die Rate der Stimmungsänderung für die Deutsche Telekom ist ebenfalls positiv, was zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Sollten Deutsche Telekom Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Deutsche Telekom jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Deutsche Telekom-Analyse.

Deutsche Telekom: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...