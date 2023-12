Deutsche Telekom Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Für die Deutsche Telekom-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 47, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 49,61, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Fundamental betrachtet ist die Deutsche Telekom im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Telekommunikationsdienste) unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,37 im Vergleich zum Branchen-KGV von 33,6. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf die Deutsche Telekom-Aktie. Die statistische Auswertung historischer Datenmengen ergab einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Deutsche Telekom in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,15 Prozent, was eine Outperformance von +12,97 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die Deutsche Telekom mit einer Überperformance von 19,91 Prozent deutlich darüber und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

