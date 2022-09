Deutsche Telekom Aktie - Wachstum?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

In einem schwierigen Umfeld ist die DT im 2. Quartal gewachsen. Der Umsatz stieg um 5,9% auf 28,2 Mrd €. Positiv entwickelten sich die werthaltigen Service-Umsätze mit einem Plus von 10,8%. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) stieg um 5% auf 9,9 Mrd €. Starke Finanzkennzahlen lieferte Deutschland. Der Umsatz verzeichnete ein Plus von 2,7% auf 6,1 Mrd €. Noch stärker… Hier weiterlesen