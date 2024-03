Deutsche Telekom Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

In den letzten vier Wochen konnte bei Deutsche Telekom eine Verbesserung der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass in jüngster Zeit vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Deutsche Telekom daher ein Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die Deutsche Telekom auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls mit einem "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 20,97 EUR, während der Aktienkurs (22,045 EUR) um +5,13 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt mit 22,32 EUR eine Bewertung von "Neutral". Insgesamt wird die Aktie jedoch weiterhin mit einem "Gut" eingestuft.

Bei der Dividendenpolitik erhält die Deutsche Telekom aufgrund des Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs eine negative Bewertung. Das aktuelle Verhältnis von 3 deutet auf eine Differenz von -2,24 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" hin, weshalb die Dividendenpolitik der Deutschen Telekom von den Analysten als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Deutsche Telekom in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,76 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 2,7 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,05 Prozent im Branchenvergleich für die Deutsche Telekom. Im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,25 Prozent hatte, lag die Deutsche Telekom 9,01 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich wird die Deutsche Telekom in dieser Kategorie ebenfalls mit einem "Gut" bewertet.

