Deutsche Telekom Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Stimmung am Markt kann einen erheblichen Einfluss auf die Aktienkurse haben, so die Analysten. Bei der Deutschen Telekom waren die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien überwiegend positiv, was zu einer positiven Einschätzung führte. Auch die betrachteten Handelssignale ergaben eine positive Bewertung. Insgesamt wird die Stimmung hinsichtlich der Deutsche Telekom als "Gut" eingestuft.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Deutschen Telekom mit 21,99 EUR derzeit -1,74 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +5,67 Prozent liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt derzeit 70,59, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage wird ein überkaufter Wert von 77 ermittelt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Im Branchenvergleich erzielte die Deutsche Telekom in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,51 Prozent, was eine Outperformance von +12,34 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsperformance der Branche bedeutet. Sowohl im Vergleich zur eigenen Branche als auch zum gesamten Sektor liegt die Deutsche Telekom über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

