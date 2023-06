- Deutsche Telekom-Aktie: Stetige Verkäufe - Fokus auf diese Marken lohnt sich!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche Telekom-Aktie verzeichnet weiterhin sinkende Kurse. Nach einem kurzen Rebound am Montag setzen die Bären seit Dienstag erneut auf Verkauf und drücken somit auch die Wochenbilanz ins Minus. Die Belastung der Aktie resultiert aus Berichten eines möglichen Einstiegs von Amazon in den US-Mobilfunkmarkt.

Dabei könnte der Technologieriese zu einem Rivalen für T-Mobile US aufsteigen. In den letzten Jahren war es hauptsächlich die starke US-Tochter, welche dem Mutterkonzern in Bonn zum Wachstum verhalf. Ein gebremstes Wachstum hätte logischerweise direkte Auswirkungen auf die Deutsche Telekom.

Stärkster Rückgang der Aktien seit Corona-Crash

Diese Sorgen beeinflussen zurzeit das Marktgeschehen und führen zu einer starken Verunsicherung bei Investoren. Am Freitag fiel die Aktie um über 9 Prozent, als diese Nachricht...