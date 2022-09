Deutsche Telekom-Aktie: So will man T-Systems aufpäppeln!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Finanztrends Video zu Deutsche Telekom



mehr >

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Telekom für ihre defizitäre IT-Tochter T-Systems wohl keinen Käufer gefunden hat. Und so bleibt die Großkundensparte Teil des Bonners Konzerns. Die Telekom jedenfalls will sich davon nicht beeindrucken lassen und rührte am Dienstag kräftig die Werbetrommel für T-Systems. Im Mittelpunkt: die Elektromobilität. Deutsche Telekom: T-Systems führt Management-Plattform für E-Ladeinfrastruktur ein Demnach führt… Hier weiterlesen