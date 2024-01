Deutsche Telekom Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Der Aktienkurs der Deutschen Telekom hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationssektor eine Rendite von 19,65 Prozent erzielt, was mehr als 24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere Rendite der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche lag in den letzten 12 Monaten bei 3,13 Prozent, und auch hier übertrifft die Deutsche Telekom mit 16,52 Prozent deutlich den Durchschnitt. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist die Deutsche Telekom mit einer Dividendenrendite von 3,46 Prozent derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5,66%) auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutschen Telekom bei 19,06, was unter dem Branchendurchschnitt von 34,12 liegt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Deutsche Telekom ist positiv, wie Diskussionen in sozialen Medien und Meinungsmärkten zeigen. Positive Meinungen dominierten, und insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" bewertet.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Deutsche Telekom in Bezug auf Aktienkurs, Dividende, Fundamentaldaten und Anleger-Sentiment überwiegend positive Bewertungen erhält.

