Deutsche Telekom Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Im letzten Jahr erzielte die Deutsche Telekom eine beeindruckende Performance von 15,85 Prozent, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 1,4 Prozent liegt. In der Kategorie "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" übertraf das Unternehmen den Branchendurchschnitt um 14,45 Prozent und erhielt daher eine positive Bewertung. Auch im Sektor "Telekommunikationsdienste" konnte die Deutsche Telekom mit einer Rendite von -4,75 Prozent einen deutlichen Vorsprung von 20,6 Prozent verzeichnen, was zu einer positiven Gesamtbewertung führte.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie der Deutschen Telekom war zuletzt überwiegend positiv, mit vor allem positiven Meinungen in den sozialen Medien. Auch die kommunikativen Tätigkeiten deuteten auf eine überwiegend positive Stimmung hin, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wurde.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Deutsche Telekom mit 3,46 Prozent etwas unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent und erhielt daher eine "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment.

Die technische Analyse zeigt, dass die Deutsche Telekom derzeit mit einem Kurs von 22,6 EUR +0,94 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch aufgrund der positiven Distanz zum GD200 von +8,81 Prozent insgesamt als "Gut" eingestuft.

