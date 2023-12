Deutsche Telekom Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Deutsche Telekom wurde im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Diversifizierten Telekommunikationsdienste als unterbewertet eingestuft. Der Aktienkurs wurde mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,37 bewertet, was einem Abstand von 45 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 33,6 entspricht. Dies führte zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, wurde verwendet, um festzustellen, ob die Deutsche Telekom-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 47, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 49,61 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

In Bezug auf den Branchenvergleich erzielte die Deutsche Telekom in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +12,97 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche. Dies führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf die Deutsche Telekom-Aktie. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments, unterstützt durch statistische Auswertungen, die auf eine Überzahl von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen hindeuten.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Deutsche Telekom-Aktie auf fundamentaler Basis unterbewertet ist und auch in Bezug auf den Branchenvergleich eine positive Performance aufweist. Die Stimmungslage und statistische Auswertungen deuten ebenfalls auf ein positives Anleger-Sentiment hin.

Deutsche Telekom kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Deutsche Telekom jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Deutsche Telekom-Analyse.

Deutsche Telekom: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...