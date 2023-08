Deutsche Telekom Aktie: Quartalsbericht erwartet, langfristige Gewinnprognose von +32,58%

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie hat in den letzten sechs Monaten mehr als 10 Prozent an Wert verloren und notiert knapp unter dem 200-Tage-Durchschnitt. Das Chartbild deutet darauf hin, dass die Kurse in naher Zukunft weiter fallen könnten.

Es bleibt abzuwarten, ob die Quartalszahlen von Deutsche Telekom den Erwartungen entsprechen werden. Aktionäre sollten die Entwicklung genau im Auge behalten und sich auf mögliche Kursschwankungen vorbereiten. Analysten sehen langfristig jedoch Potenzial für einen positiven Kursverlauf mit einem Gewinn von +32,58% auf 12 Monate, basierend auf Schätzungen.

Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nur eine Informationsquelle darstellt und keine Anlageempfehlung enthält. Jegliche Investitionen sollten gründlich recherchiert und geprüft werden.