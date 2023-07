Deutsche Telekom Aktie: Positiver Trend trotz negativer Prognose - Expertenprognosen im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche Telekom Aktie befindet sich in einem stark negativen Kurstrend, und der gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung. Die aktuelle Kursentwicklung zeigt jedoch eine positive Veränderung von +1,01% in den letzten 30 Tagen. Analysten schätzen den Aktienkurs für die nächsten 12 Monate auf 25,50 EUR, was einem potenziellen Gewinn von +28,18% entspricht.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen für das 3. Quartal entwickeln werden. Die Analystenprognosen deuten jedoch auf einen leichten Umsatzrückgang von -2,70% im Vergleich zum Vorquartal hin und einen Gewinnrückgang um -8,30% auf voraussichtlich 1,45 Mrd. EUR.

Auf Jahressicht rechnen die Experten mit einem Umsatzrückgang von -1,80% und einem Gewinnrückgang von -6,00%. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 1,82 EUR liegen.

Aktionäre sollten...