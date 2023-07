Deutsche Telekom-Aktie: Positive Aussichten in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Im Juni erlebte die Aktie der Deutschen Telekom einen abrupten Abwärtstrend, trotz eines zuvor starken Aufschwungs seit dem Corona-bedingten Crash. Obwohl Gewinnmitnahmen schon vor diesem plötzlichen Kursfall am 02. Juni erkennbar waren, schien die Stärke des Aufwärtstrends bis dahin unvermindert fortzubestehen. Allerdings sorgte Amazons Ankündigung, in den US-Mobilfunkmarkt einzutreten, für zunehmende Skepsis unter Investoren bezüglich der Geschäftsaussichten der Deutschen Telekom AG. Die Befürchtungen, dass sich dies negativ auf das profitable Geschäft auswirken könnte, beeinträchtigen weiterhin die Anlegerstimmung und so schwankt aktuell der Wert knapp unterhalb von 20 Euro.

Quartalsbericht am 10. August: Analystenausblick positiv für Deutsche-Telekom-Aktie

Seit Ende Juni hat sich eine Preisspanne zwischen etwa 20 Euro...