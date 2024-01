Deutsche Telekom Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wie von den Anlegern berichtet wurde. An 11 Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen stieg auch das Gesprächsniveau der Anleger über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Deutsche Telekom. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Genauer gesagt handelte es sich um 8 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Daher ergibt sich für das Anleger-Sentiment insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

Auf Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses ist die Deutsche Telekom derzeit als "Gut" zu bewerten. Der GD200 des Wertes liegt bei 20,71 EUR, während der Kurs der Aktie bei 22,54 EUR um +8,84 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". In den vergangenen 50 Tagen ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 21,75 EUR, was aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von +3,63 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" zu bewerten. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Vergleicht man den Aktienkurs mit anderen Unternehmen im Bereich "Telekommunikationsdienste", so hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,65 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor liegt Deutsche Telekom damit 23,25 Prozent über dem Durchschnitt (-3,6 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 3,23 Prozent. Deutsche Telekom liegt aktuell 16,42 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dieser Basis ist Deutsche Telekom mit einem Wert von 19,06 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 34,1, was einen Abstand von 44 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

