Deutsche Telekom Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Stimmung der Anleger gegenüber Deutsche Telekom ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu führte, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhielt. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, wodurch die Deutsche Telekom insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhielt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Telekom-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 20,78 EUR. Der letzte Schlusskurs von 22,215 EUR weicht somit um +6,91 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs von 22,44 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1 Prozent). In diesem Fall ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung der Deutsche Telekom-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Deutsche Telekom-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 79, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Deutsche Telekom.

Die Dividendenrendite für Deutsche Telekom beträgt 3,46 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 4,06 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Deutsche Telekom eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

