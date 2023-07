Deutsche Telekom-Aktie: Lohnt es sich, mehr KI einzusetzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Künstliche Intelligenz (KI) dominiert weiterhin die IT- und Börsenlandschaft. Mit dem AI Act hat die EU bereits einen Vorstoß in Richtung Regulierung unternommen, der jedoch nicht von allen positiv aufgenommen wird. Über 100 Unternehmen und Institutionen, darunter auch die Deutsche Telekom, fordern in einem offenen Brief eine Nachbesserung.

Die Befürchtung besteht, dass übermäßige Bürokratie die Wettbewerbsfähigkeit Europas beeinträchtigen könnte. KI gilt als Zukunftstechnologie; sollten ihr zu viele Hindernisse entgegengesetzt werden, könnten sich Akteure aus der Branche nach alternativen Standorten umsehen.

Stärke der Deutschen Telekom Aktie

Es steht außer Frage, dass eine Regulierung erforderlich ist – allerdings sollte diese nach Ansicht der Unterzeichner des offenen Briefs einfacher gestaltet sein. Eine Reaktion seitens...