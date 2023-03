Deutsche Telekom Aktie: Kursanstieg sorgt für positive Stimmung

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche Telekom AG verzeichnet aktuell einen Kurs von 21,92 EUR, was einem Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum GD200 (19,23) entspricht. Aus charttechnischer Sicht ist dies ein positives Signal. Der GD50 gibt die Entwicklung des Durchschnittskurses der letzten 50 Tage wieder und liegt bei 20,54 EUR. Hieraus ergibt sich ein Abstand zum aktuellen Aktienkurs von +6,7 EUR, was ebenfalls als “Gut”-Signal zu bewerten ist.

Vergleich der Dividenden von Deutsche Telekom mit anderen Unternehmen

Angesichts des aktuellen Kursniveaus erzielt die Deutsche Telekom-Aktie eine vergleichsweise moderate Dividendenrendite von 3,24 Prozent. Diese liegt jedoch beachtliche 78,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Telecom Services-Branche von 5,77. Die Redaktion wertet die Dividendenpolitik der Deutschen Telekom dennoch als...