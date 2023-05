- Deutsche Telekom Aktie: Kapitalisierung steigt auf 30 Milliarden Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Telekom und der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) sind eine Partnerschaft eingegangen, um bis 2030 rund sieben Millionen Mieter mit Highspeed-Internet über Glasfaseranschlüsse auszustatten. In dem gemeinsamen Positionspapier beider Unternehmen wird darauf hingewiesen, dass etwa ein Drittel aller Mietwohnungen in Deutschland von GdW betreut werden, einschließlich gemeinnütziger Wohnungsunternehmen. Innerhalb der nächsten sieben Jahre sollen die sieben Millionen Mieter kostenfreie Glasfaseranschlüsse erhalten, die für verschiedene Anbieter offenstehen und keine vertraglichen Bindungen erfordern. Dadurch können auch Kunden anderer Anbieter auf die neuen Netze zugreifen. Durch diese Initiative soll das Internetangebot in Deutschland verbessert und mehr Menschen Zugang zu schnellem Netz...