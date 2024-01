Deutsche Telekom Aktie: Jubelschreie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei setzt der RSI Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für die Deutsche Telekom auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 31,36 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auf der 25-Tage-Basis beträgt der RSI25 23,57, was darauf hinweist, dass die Deutsche Telekom überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Auf fundamentaler Ebene beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutschen Telekom 19,06, was unter dem Branchendurchschnitt von 34,45 liegt. Aus dieser Sichtweise ist die Aktie unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich mit anderen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche hat die Deutsche Telekom in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 19,65 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 2,59 Prozent gestiegen sind. Dies entspricht einer Outperformance von +17,06 Prozent im Branchenvergleich. Im "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -5,44 Prozent, wobei die Deutsche Telekom um 25,1 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird die Deutsche Telekom in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite für die Deutsche Telekom beträgt derzeit 3,46 Prozent, was nur leicht unter dem Branchenmittel von 4,06 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Deutschen Telekom von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

