Deutsche Telekom Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Deutsche Telekom-Kurs wird am 08.12.2022, 08:30 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 19.368 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Integrierte Telekommunikationsdienste".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Deutsche Telekom auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,38 Prozent und liegt damit 1,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Telekommunikationsdienste, 4,64). Die Deutsche Telekom-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Deutsche Telekom in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Deutsche Telekom haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Deutsche Telekom bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 13,87. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Deutsche Telekom zahlt die Börse 13,87 Euro. Dies sind 61 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 35,71. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

