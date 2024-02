Deutsche Telekom Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktienkurse lassen sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Deutsche Telekom auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich positive Themen rund um die Deutsche Telekom behandelt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei stehen neun konkret berechnete Signale zur Verfügung (9 "Gut", 0 "Schlecht"), was zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt ist die Stimmung bezüglich der Deutschen Telekom als "Gut" einzustufen.

Ein Instrument aus der technischen Analyse zur Beurteilung, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für die Deutsche Telekom. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 38,37 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist die Deutsche Telekom auf dieser Basis ebenfalls weder überkauft noch -verkauft (Wert: 61,03). Das Wertpapier wird also auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Somit wird die Deutsche Telekom insgesamt als "Neutral" in Bezug auf diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,51 Prozent erzielt, was 20,75 Prozent über dem Durchschnitt (-7,24 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 0,85 Prozent. Die Deutsche Telekom liegt aktuell 12,66 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einblicke. Dabei haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, wodurch die Redaktion wiederum eine "Gut"-Bewertung ableitet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Deutsche Telekom.

