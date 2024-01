Deutsche Telekom Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die technische Analyse der Deutsche Telekom-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 20,7 EUR verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 21,615 EUR, was einem Abstand von +4,42 Prozent entspricht und die Einstufung "Neutral" ergibt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 21,52 EUR, was einer Differenz von +0,44 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Statistische Auswertungen der Diskussionen ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale. Auf dieser Grundlage wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich konnte die Deutsche Telekom in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,15 Prozent erzielen, was eine Outperformance von +12,97 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -3,76 Prozent im letzten Jahr, und die Deutsche Telekom lag 19,91 Prozent über diesem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite hat die Deutsche Telekom einen Wert von 3,57 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,67 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der niedrigeren Dividendenrendite im Vergleich zur Branche.

Deutsche Telekom kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Deutsche Telekom jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Deutsche Telekom-Analyse.

Deutsche Telekom: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...