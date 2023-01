Deutsche Telekom-Aktie: Hut ab! 

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Das Unternehmen leistet hervorragende Arbeit. Dies spiegelt sich auch im Kurs der Deutsche Telekom-Aktie wider, welcher zuletzt neue mehrjährige Höchststände erklommen hat. Die Kurse stehen so hoch, wie zuletzt 2001. Auch hat das Unternehmen ausgezeichnet innerhalb der Krisen gearbeitet. Der Blick auf die Umsatzzahlen zeigt auf, es kam jedes Jahr zu einer Steigerung. Auch Betriebs- und Nettoergebnis blieben standhaft. Für die kommenden Jahre sind die Analysten weiterhin positiv eingestellt und sehen abermalige Steigerungen vor. Die letzte Einschätzung ist von einer Schweizer Großbank.

Wie ist die Einstufung von UBS?

Der Analyst Polo Tang ist dem Unternehmen weiterhin positiv gegenüber eingestellt und hält an seinem Kauf-Rating fest. Den fairen Wert sieht er bei 26,40 Euro. Aktuell handelt die Deutsche Telekom-Aktie bei 20,50 Euro. Allerdings stimmt Tang auch ein paar kritische Worte an. Denn er meint, der Telekombranche mangele es an Umsatzwachstum. Es gibt sehr viele Anbieter auf dem Markt und zu dem seien die Investitionen in Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau recht hoch geworden. Dennoch gehört die Deutsche Telekom-Aktie zu einer seiner vier Favoriten aus diesem Bereich.

Die Bullen geben kräftig Gas!

Die Gesamtauswertung der Trendanalyse steht im Fokus. Wie sollten Anleger aktuell agieren? Von 30 gemessenen Parameter sind 30 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 100.00 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Deutsche Telekom-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

