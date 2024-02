Deutsche Telekom Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Der Aktienkurs der Deutschen Telekom hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,85 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Telekommunikationsdienstsektor liegt die Deutsche Telekom damit um 20,87 Prozent über dem Durchschnitt (-5,02 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 1,01 Prozent, und die Deutsche Telekom liegt aktuell 14,83 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird berichtet, dass der RSI7 aktuell bei 91,72 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Deutsche Telekom überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,67, was bedeutet, dass die Deutsche Telekom hier weder überkauft noch überverkauft ist, und das Wertpapier wird als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutschen Telekom liegt derzeit bei 19,39, was bedeutet, dass die Börse 19,39 Euro für jeden Euro Gewinn von Deutsche Telekom zahlt. Dieser Wert liegt 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 36, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um die Deutsche Telekom zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und überwiegend positive Themen rund um den Wert werden angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, und es wurden insgesamt neun Handelssignale ermittelt, die zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führen.

Zusammengefasst ist die Deutsche Telekom bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Sollten Deutsche Telekom Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Deutsche Telekom jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Deutsche Telekom-Analyse.

Deutsche Telekom: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...