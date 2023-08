Deutsche Telekom-Aktie: Große Marketingstrategien in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Mit einer neuen Marketingkampagne setzt die Deutsche Telekom auf Selbstbeweihräucherung und hebt ihr eigenes Netz hervor. Der Fokus liegt dabei auf über 100.000 Mobilfunkantennen und mehr als 700.000 Kilometer Glasfasernetz, womit sich das Unternehmen von der Konkurrenz abheben möchte.

Einige mögen dies als leeres Werbegeplapper betrachten, doch wird es regelmäßigen Untersuchungen zufolge durchaus Substanz beigemessen. So gewinnt die Telekom regelmäßig in dem Magazin “connect” den Preis für das beste Netz – ein Lorbeer, mit dem man auch in Zukunft neue Kunden gewinnen will. Die Werbebotschaft lautet: “Wir sind das Netz”. Was diese Aussage genau bedeutet ist jedoch nicht ganz klar.

Neue Angebote von der Deutschen Telekom

Neben den emotionalen Botschaften werden auch neue Angebote präsentiert, wie die Telekom auf ihrer eigenen...