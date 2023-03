Deutsche Telekom Aktie im Fokus: Prognosen zu neuen Kurszielen?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche Telekom-Aktie verzeichnete in den letzten drei Monaten 15 “Gut”-Einschätzungen von Analysten, während lediglich vier Einschätzungen als “Neutral” eingestuft wurden. Es gab keine schlechten Bewertungen in diesem Zeitraum. Die durchschnittliche Bewertung der Aktie liegt daher bei “Gut”. In einem monatlichen Vergleich konnte das Unternehmen immer noch eine starke Leistung vorweisen, da es weiterhin überwiegend positiv bewertet wurde. Von 19 jüngsten Analysen waren 15 als positiv und nur ein Bericht war negativ. Das Gesamturteil fällt daher aufgrund dieser Bewertungen ebenfalls mit “Gut” aus.

Betrachtet man die aktuelle Kursentwicklung basierend auf den Erwartungen der Analysten, so ergibt sich ein Durchschnittskursziel von 25,41 EUR für diese Aktie, was einem Kursanstieg von rund 16.63 Prozent im Verhältnis zum...