Deutsche Telekom Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die Deutsche Telekom wird derzeit mit einem Kurs von 21,78 EUR gehandelt, was +1,44 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Hingegen ist auf Basis der vergangenen 200 Tage die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +5,22 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen über die Deutsche Telekom in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen zum Unternehmen. In den letzten beiden Wochen häufen sich insgesamt positive Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, das Unternehmen als "Gut" einzustufen. In diesem Zeitraum wurden auch acht Handelssignale ermittelt, davon 8 positive und 0 negative Signale. Dies führt zu einer abschließenden Einstufung als "Gut" Aktie.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) beträgt der Wert für die Deutsche Telekom-Aktie in den letzten 7 Tagen aktuell 77, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Deutsche Telekom.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Deutsche Telekom auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,57 % aus, was 2,06 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,62 %. Somit wird der Ertrag als niedriger eingestuft und die Aktie erhält das Rating "Schlecht".

